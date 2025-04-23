24 Nisan Perşembe Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün kazancın artabilir. Devamlı gelirindeki değişiklik seni maddi anlamda rahatlatabilir. Bu durumda hemen harcama planları da yapabilirsin. Maceracı ruhunu besleyen Venüs ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumundan ilham alarak kendine yeni bir rota da çizebilirsin.

Tam da bu noktada ufukta keyifli bir seyahat, yurt dışı planı ya da şehir değişikliği söz konusu olabilir. Üstelik yolun sonunda dönmemeye karar verebilir, yaşam tarzını ve ikamet adresini de değiştirmeyi düşünebilirsin. Peki, hâlâ neyi bekliyorsun? Çantanı topla ve yola çıkmaya hazırlan...

Sırada bir de aşk var elbette! Tam da bu noktada Kuzey Ay Düğümü'nün bekar Yay burçlarına müjdeli haberinden söz etmeliyiz. Sosyal çevren ve etrafındaki insanları değiştirmenin zamanı geldi. Yeni insanlarla tanışmalısın. Hatta yeni ve güçlü dostluk bağları kurmalısın. Ama daha da önemlisi, kalbine dokunan o kişiyle aşka bir şans da vermelisin. Bu yakınlaşma uzun vadeli bir aşka ve evliliğe dönebilir, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...