23 Nisan Çarşamba Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün mali konularla ilgili riskler almakta özgür hissediyorsun. Aynı zamanda, aşk hayatında da riskler alabileceğin bir gün gibi görünüyor. Platonik duygularını ifade etmekten dahi çekinmeyeceksin bugün. Ama bu itirafın sonucu da oldukça olumlu ve heyecan dolu olacak. Yeni bir aşka adım atabilirsin. Zira, bu durum senin için beklenmedik bir şekilde gelişeceği için heyecandan ne yapacağını da bilmeyebilirsin.

Bekarlar için her şey yolunda görünüyor! Ya birlikteliği olanlar? Eğer şu anda bir ilişkin varsa, partnerin seni maddi konularda destekleyebilir ve yaşamını kolaylaştırabilir. İşte gerçek mutluluk bu olmalı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...