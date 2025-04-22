20 Nisan Pazar Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün Mars ile Neptün arasındaki güçlü çekim ve üçgen açı, romantik ilişkilerideki yaraları iyileştirme fırsatını da beraberinde getiriyor. Bu etki altında, yaşamında olan olayları ve ayrılıkları bağışlama, unutma ve geçmişi geride bırakma gücünü içinde bulacaksın. İşte şimdi arınacak ve sonunda kendini bulacaksın.

Tam da bu sayede, seni özgürleştirecek ve içsel manada kıymetli bir iyileşme sürecini başlatacak olan enerjilerle dolup taşacaksın. Belki bu sayede Nisan bitmeden aşkı da bulabilirsin. Bu pazar günü sosyalleşip hayata karışırsan, yeni bir aşka atılma ihtimalini de artırabilirsin, değil mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...