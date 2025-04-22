17 Nisan Perşembe Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün ilişkilerde alma verme dengesini değiştirmen gerekebilir. Sevdiklerine karşı özverili olman bir harika ama belki de bu konuda bir sınır çizmenin zamanı gelmiştir, ne dersin?

Özellikle sevdiklerin tarafından sınırlarının ihlal edilmesine izin vermemelisin. Seni tanıyan ve seven insanlar hassas noktalarını bilmeli, seni anlamalı ve aldıkları sevginin karşılığını da vermeyi unutmamalı, değil mi? İşte bu fikirler ilişkilerinde yeni bir dönemi de başlatabilirsin.

Görünen o ki sınırlarını çizerken bazı ayrılıklar da yaşayabilirsin. Kendini özgürleştir, kendini sev ve duygularını koru! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...