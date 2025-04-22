21 Nisan Pazartesi Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugünün enerjisi aile yaşamında ve evlilik ilişkinde sınırlarını muhafaza etmen gerektiğini işaret ediyor. Zaten Kova burcunda ilerleyen Ay'ın verdiği da mesaj bu yönde. Tam da bu noktada sense kendi özgürlüğünü, düşüncelerini ve yaşam biçimini kısıtlayan bir aşktan uzaklaşma eğiliminde olabilirsin.

İşte bu kişiyi ne kadar seversen sev, kendini koruma ihtiyacı hissedebilirsin. Yani bu noktada, eğer sınırlarını belirleyebilirsen, kendini daha iyi hissetmen mümkün olabilir. Artık o çizgiyi çizip hayatının kontrolünü eline alma vakti. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…