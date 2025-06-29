30 Haziran - 6 Temmuz Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde, belki de yoğun iş temposundan dolayı kas ve eklem sağlığını biraz ihmal edebilirsin. Özellikle bel ve diz bölgelerinde ağrılar hissediyorsan, bu durumda hafif egzersizler yapmayı ihmal etmemelisin. Belki de bir yoga dersi alabilir veya evde kendi başına da hafif esneme hareketleri yapmayı tercih edebilirsin.

Hafta ortasında ise, Venüs'ün enerjisiyle sosyal çevren genişleyebilir. Yeni insanlarla tanışma fırsatı bulacağın bu dönemde fazlaca hareketli olabilirsin. Aman dikkat sürekli kalabalıkların içinde olmak seni hastalıklara açık hale getirebilir ve bağışıklık sistemini sarsabilir. Belki de hekim önerisi ile vitamin ve mineral takviyeleri alabilirsin. Hafta içinde tüm bu hareketliliğe rağmen, kendine biraz zaman ayırmayı, belki bir kitap okumayı veya sevdiğin bir filmi izlemeyi de unutma. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…