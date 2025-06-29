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30 Haziran - 6 Temmuz Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
30 Haziran 2025 - 6 Temmuz 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 30 Haziran - 6 Temmuz haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde, belki de yoğun iş temposundan dolayı kas ve eklem sağlığını biraz ihmal edebilirsin. Özellikle bel ve diz bölgelerinde ağrılar hissediyorsan, bu durumda hafif egzersizler yapmayı ihmal etmemelisin. Belki de bir yoga dersi alabilir veya evde kendi başına da hafif esneme hareketleri yapmayı tercih edebilirsin.

Hafta ortasında ise, Venüs'ün enerjisiyle sosyal çevren genişleyebilir. Yeni insanlarla tanışma fırsatı bulacağın bu dönemde fazlaca hareketli olabilirsin. Aman dikkat sürekli kalabalıkların içinde olmak seni hastalıklara açık hale getirebilir ve bağışıklık sistemini sarsabilir. Belki de hekim önerisi ile vitamin ve mineral takviyeleri alabilirsin. Hafta içinde tüm bu hareketliliğe rağmen, kendine biraz zaman ayırmayı, belki bir kitap okumayı veya sevdiğin bir filmi izlemeyi de unutma. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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