30 Haziran - 6 Temmuz Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu haftanın başında Ay'ın Başak burcundaki enerjisi, mide ve sindirim sistemin daha hassas hale getirebilir. Bu nedenle, beslenmene ekstra dikkat etmende iyi olacaktır. Belki de biraz daha hafif ve sağlıklı yiyecekler tercih edebilirsin, ne dersin?

Haftanın ortasında işler biraz karışabilir. İş yoğunluğunun artmasıyla stres seviyenin yükselmesi kaçınılmaz olabilir. Neyse ki nefes egzersizleri ve kısa yürüyüşler enerjini dengede tutmana yardımcı olabilir. Hafta sonuna gelindiğinde ise Merkür'ün iletişim burcundaki hareketiyle zihinsel yorgunluğun azalacaktır. Haiyle daha neşeli ve sağlıklı bir sen görme şansımız da artacaktır. Bu süreçte özellikle uyku kaliten, hayat motivasyonun ve enerjin artacağı için şifalanacağını da söylememiz şart. Kronik sorunların daha şifalanabileceği bir süreçtesin bunun kıymetini bilsen iyi edersin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…