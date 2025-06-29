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30 Haziran - 6 Temmuz Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
30 Haziran 2025 - 6 Temmuz 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 30 Haziran - 6 Temmuz haftasında Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu haftanın başında Ay'ın Başak burcundaki enerjisi, mide ve sindirim sistemin daha hassas hale getirebilir. Bu nedenle, beslenmene ekstra dikkat etmende iyi olacaktır. Belki de biraz daha hafif ve sağlıklı yiyecekler tercih edebilirsin, ne dersin?

Haftanın ortasında işler biraz karışabilir. İş yoğunluğunun artmasıyla stres seviyenin yükselmesi kaçınılmaz olabilir. Neyse ki nefes egzersizleri ve kısa yürüyüşler enerjini dengede tutmana yardımcı olabilir. Hafta sonuna gelindiğinde ise Merkür'ün iletişim burcundaki hareketiyle zihinsel yorgunluğun azalacaktır. Haiyle daha neşeli ve sağlıklı bir sen görme şansımız da artacaktır. Bu süreçte özellikle uyku kaliten, hayat motivasyonun ve enerjin artacağı için şifalanacağını da söylememiz şart. Kronik sorunların daha şifalanabileceği bir süreçtesin bunun kıymetini bilsen iyi edersin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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