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Terazi Burcu right-white
3 Kasım 2026, Günlük Para Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:01
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Bugün Terazi ve yükselen Terazi burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 3 Kasım Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Kasım Salı günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük para falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay öğleye kadar on birinci evinde sosyal harcama isteğini yükseltiyor; öğleye doğru Başak burcuna ilerleyen Ay on ikinci evinde bu harcamaları gözden geçirmen için sessizlik ihtiyacı doğuruyor. İkinci eve uzanan Güneş'e yaklaşan retro Merkür gelir tarafında esneklik ve müzakere imkanı tanıyor. Burcundaki retro Venüs kendin için harcadığın paranın karşılığını tarttırıyor. Sabaha karşı Ay ile Venüs arasında oluşan sekstil bu konuda rahatlatıcı. Dokuzuncu evin yükünü taşıyan Uranüs uzak bir kaynaktan gelecek gelir ihtimalini canlandırabilir, gün batarken Uranüs'e uzanan Ay karesi ise ani karar vermeni önlemeni ister. Davet masraflarını önceden hesapla. Ortak giderleri yazılı kaydet. Bütçende ay sonuna kadar kalan miktarı yeniden hesapla. Hediye alacaksan limitini önceden koy.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
Astroloji Editörü
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