6 Mayıs Salı Oğlak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün senin için adrenalin dolu bir gün olacak gibi görünüyor. Yaratıcılığının en üst noktasına ulaştığı, hayal gücünün sınırlarını aştığı bir döneme adım atabilirsin. Kalbinin en derin köşelerinde sakladığın, belki de uzun zamandır farkında olmadığın veya göz ardı ettiğin bir arzunun yüzeye çıkabileceği bir süreçtesin.

Bu arzu belki de uzun zamandır farkında olmadığın veya göz ardı ettiğin bir duygudur. Ancak, bu duygularını ifade ederken dikkatli olman gerekiyor. Duygularının kontrolünü kaybetmeden, onları sağlıklı bir şekilde ifade etmek, ilişkin için adeta bir şifa olabilir. Anlaşılan, aşk istiyorsan önce ne istediğini bilmelisin. Kendi iç dünyanı keşfetmen ve duygularını anlaman, aşk hayatında daha sağlıklı adımlar atmanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...