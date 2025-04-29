30 Nisan Çarşamba Oğlak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, ayın son günü iler birlikte hayatında yeni bir dönem başlıyor! Görünen o ki şimdi hayatın daha düzenli ve kurallı bir hale gelecek. Mesela iş hayatında daha disiplinli bir yaklaşım sergileyecek, aşk hayatında ise cesur adımlar atmaya hazır olduğunu hissedeceksin.

Tam da bu noktada Venüs'ün Koç burcuna geçişi, enerjik ve cesur bir dönemi işaret ediyor. Bu durum aşk hayatında tüm duyguları iliklerine kadar hissetmeni sağlayabilir. Bu süreçte, daha fazla güven ve düzen arayışında olacaksın. İstikrarlı bir aşk hayatı, aile düzeni ve yuvanda huzur seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...