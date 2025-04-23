24 Nisan Perşembe Oğlak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugünün enerjisi, iş hayatında olduğu gibi, kişisel ilişkilerinde de takım ruhunu benimsemeni gerektiriyor. Kuzey Ay Düğümü'nün Venüs ile oluşturduğu kavuşum enerjisi, seni ve partnerini daha yakın bir birlikteliğe, hatta bir aile olmaya teşvik ediyor.

Bu birliktelik, evinin daha sıcak ve aidiyet hissi yaratan bir yuva haline gelmesini sağlayabilir. Bu süreçte, kalbinde geçmişin izlerini silip, şimdiki zamanın mutluluğunu tam anlamıyla hissetmeye başlayabilirsin. Sadakat, güven ve huzur dolu bir aşkın kollarına atılmanın tam sırası. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...