21 Nisan Pazartesi Oğlak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün romantizm rüzgarları eserken bile, duygusal yanını bir kenara bırakıp mantığınla mı hareket ediyorsun? Eğer aşkın tatlı kaosuna kendini bırakmakta zorlanıyorsan, senin için hazırlanan cazip teklifler ve beklenmedik sürprizler, düşüncelerini allak bullak edebilir.

Şimdiden söyleyelim, kendini koruma altına almak istesen dahi, hayatına girmek için yoğun çaba sarf eden bir kişi, bir şekilde kalbinin kapılarını aralayabilir. Bu aşktan kaçış yok gibi görünüyor, bırak artık kendini! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…