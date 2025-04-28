29 Nisan Salı Oğlak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugünün en neşeli anı romantik yaşamınla ilgili olabilir. Her gün yaptığın rutin işler sırasında, belki bir kafede kahveni sipariş ederken ya da parkta köpeğini yürüyüşe çıkarırken, karşına çıkan bir kişi dikkatini çekebilir.

İşte tam da bu noktada aşk, en umulmadık anda ya da en olağan durumda karşına çıkabilir. Peki, bu aşka kendini bırakmaya hazır mısın? Eğer cevabınız 'Evet' ise, heyecanın zirveye çıktığı keyifli bir hafta seni bekliyor. Ancak zamanı aşkla değil çalışarak geçirirsen bu şansı kaçırabilirsin, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...