4 Mayıs Pazar Oğlak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün geçmişte yaşadığın bir ilişkinin etkisi, yeni tanışacağın kişilere olan yaklaşımını etkileyebilir. Bu durumda, ne yapmak istediğini belirlemek için içgüdülerini dinlemek önemli olacaktır. Peki, geçmişi ardında bırakmaya hazır mısın?

Tam da bu noktada cevabın 'Evet' ise ve eğer geçmişi ardında bırakmayı arzuluyorsan, harekete geçmeye de hazır olman gerekiyor. İki farklı zaman diliminde yani hem geçmişte hem gelecekte yaşayamazsın. Zaten bu gerçeği sen de biliyorsun. Hatta geçmişin yüklerinin üzerine ağır geldiğini de fark ediyor olmalısın. Öyleyse, daha ne bekliyorsun? Yeni başlangıçlar ya da gerçek bir aşka sıkı sıkı sarılmak için olup biteni ardında bırakmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...