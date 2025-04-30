1 Mayıs Perşembe Oğlak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün planladığından biraz hareketli geçebilir. Zira bugün aşk hayatının üzerinde duracağız ve burada Venüs ve Plüton'un etkilerini ele alacağız. Yoksa sen de içinde bir yerlerde duygusal bir tıkanıklık mı hissediyorsun?

Daha önce hiç düşündün mü, belki de aşkla ilgili ayrıntılara fazla odaklanmak, aslında kendini engellemene neden olabilir mi? Hâlâ aşkla ilgili detayları analiz ediyorsan, artık durmalısın! İşte tam bu noktada, kendini aşka tamamen bırakmamak, duygularını açıklayamamak, ilişkide belki de bir ayrılığa yol açıyor olabilir. Kendini bu durumdan kurtarmanın zamanı geldi. Hadi kendini aşkın akışına bırak ve onun seni olduğu gibi bulmasına izin ver... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…