2 Mayıs Cuma Oğlak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün aşkta güven konusu daha da önem kazanıyor. Sanki iç sesin, 'Güven, güven, güven!' diye fısıldıyor. Bir süredir yaşadığın güven sorunlarından kurtulmanın zamanı gelmiş gibi görünüyor.

İçineki bu sesin sebebi ise Plüton’un Kova burcundaki geri hareketi. Bu hareket, partnerinle arandaki paylaşımı artırabilir. O'na karşı dürüst olman ve tabii onun da sana adım atması şart. Zira, aşk gibi güven de tek taraflı olduğunda anlamsızlaşır değil mi? Bu yüzden birbirinizi daha fazla anlamaya, tanımaya ve kalbinizi açmaya zaman ayırmanız şart, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal..