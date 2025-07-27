onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Oğlak Burcu
28 Temmuz - 3 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 28 Temmuz - 3 Ağustos haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta, senin için oldukça yoğun geçecek gibi görünüyor. Ajandandaki yoğun program, sağlığını biraz gölgede bırakabilir. 'Biraz daha çalışayım, sonra dinlenirim' diye düşünüp durduğun bu dönemde, bedeninin sinyallerini atlamamalısın. Gün sonlarında kendini yorgun ve bitkin hissetmeye başladığında, bu durumun bir uyarı olduğunu unutma.

Hedeflerine ulaşma konusundaki azmin takdire şayan. Ancak unutma ki, ara vermeden ilerlemek, yokuş aşağı frensiz araba kullanmak kadar tehlikeli olabilir. Kendini bir maraton koşucusu gibi düşün; önemli olan hızlı koşmak değil, doğru tempoda ilerleyerek hedefe ulaşmaktır.

Bir nefes molası almak, tüm sistemini resetlemek için harika bir fırsat olabilir. Kendine biraz zaman ayır, bir kitap oku, biraz meditasyon yap. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Oğlak burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın