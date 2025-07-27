28 Temmuz - 3 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta, senin için oldukça yoğun geçecek gibi görünüyor. Ajandandaki yoğun program, sağlığını biraz gölgede bırakabilir. 'Biraz daha çalışayım, sonra dinlenirim' diye düşünüp durduğun bu dönemde, bedeninin sinyallerini atlamamalısın. Gün sonlarında kendini yorgun ve bitkin hissetmeye başladığında, bu durumun bir uyarı olduğunu unutma.

Hedeflerine ulaşma konusundaki azmin takdire şayan. Ancak unutma ki, ara vermeden ilerlemek, yokuş aşağı frensiz araba kullanmak kadar tehlikeli olabilir. Kendini bir maraton koşucusu gibi düşün; önemli olan hızlı koşmak değil, doğru tempoda ilerleyerek hedefe ulaşmaktır.

Bir nefes molası almak, tüm sistemini resetlemek için harika bir fırsat olabilir. Kendine biraz zaman ayır, bir kitap oku, biraz meditasyon yap. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…