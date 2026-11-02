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İkizler Burcu right-white
3 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Kasım Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay öğleye kadar üçüncü evinde omuzlarına, kollarına ve nefes yoluna dikkat çekiyor; Ay öğle vakti Başak'a adım atarak dördüncü evinde göğüs ve mide bölgesini duyarlı kılıyor. Altıncı evin yükünü taşıyan Güneş ile geri hareketli Merkür iş stresini sindirim sistemine yansıtabilir. Ay ve Uranüs'ün akşamki gerginliği burcundaki Uranüs'ü uyararak sinirlerini gerebilir ve uykuyu zorlaştırabilir. On birinci evde görünür olan Satürn ve Neptün halsizlik duygusunu artırabilir. Yemek saatlerini sabitle. Kollarını açarak derin nefes al. Öğleden sonra kısa bir yürüyüş yap. Akşam ışıkları kıs. Gün sonunda bilek ve parmaklarını gevşet. Akşam hafif bir germe hareketi yap. Telefonu yatağından uzak tut. Gün içinde bol su iç. Gün boyu kısa nefes molaları ver.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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