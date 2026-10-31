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İkizler Burcu right-white
1 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Kasım Pazar günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay üçüncü evinde omuz, kol ve solunum yollarını öne çıkarıyor; öğleden sonra Uranüs'le oluşan destekleyici açı sinirlerini yatıştırıyor. Altıncı evi üzerinde duran Güneş ve retro Merkür iş stresini mide ve bağırsağına yansıtabilir. Ay'ın Plüton'la öğlen kurduğu karşıt açı akciğerlerde ya da boyunda ağırlık hissettirebilir. On birinci evini etkileyen Satürn ve Neptün halsizlik getirebilir; gece yarısına yakın devreye giren Satürn üçgeni bunu yumuşatıyor. Öğünlerini düzenli tut. Bol su iç. Kollarını yavaşça aç. Gece Ay ile Güneş arasında oluşan kare sinirlerini gerebilir, ışıkları erken kıs. Akşam ekranları kapat. Kısa bir yürüyüşle zihnini boşalt. Bileklerini ve parmaklarını ara ara oynat. Akşam erken yatmaya çalış. Gece ışığını loş tut.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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