article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey İkizler Burcu chevron-right-grey 2 Kasım Pazartesi İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
2 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Kasım Pazartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, üçüncü evinden geçen Ay omuzlarını, kollarını ve nefes yollarını öne çıkarıyor; akşama doğru Ay ile Mars arasında oluşan kavuşum akciğerlerini ve kollarını fazla çalıştırabilir. Sabahın geç saatlerinde Ay ile Merkür arasında oluşan kare sinirlerini gererek uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Altıncı evde yer alan Güneş ve retro Merkür iş yükünün gerginliğini mide bölgesine taşıyabilir. On birinci evin gündemini belirleyen Satürn ve Neptün enerjini düşürebilir. Yemek saatlerini sabitle. Gün içinde sık sık su iç. Kollarını yukarı doğru gererek akciğerlerine alan aç. Akşam ekranlarını kenara bırak. Kısa bir sokak yürüyüşü zihnini boşaltır. Bilek ve parmaklarını arada bir çevirmek kollarındaki yorgunluğu alır. Akşam derin nefes alıp vermek göğsünü açar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık İkizler Burcu Yorumu

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Bugün Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

İkizler burcu için para kapıda mı? 💰 Bugün finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın