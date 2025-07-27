28 Temmuz Pazartesi İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, haftanın ilk gününde enerji seviyen tavan yapacak. Çünkü Ay ve Mars'ın eşsiz kavuşumu seni bekliyor. Bu kavuşum, aşk hayatında sürprizlerle dolu bir hafta vadediyor. Belki bir arkadaş toplantısında, belki de beklenmedik bir yerde başlayacak bir sohbet, kalbinde yeni bir aşka yer açabilir. Kim bilir, belki de uzun zamandır beklediğin o büyük aşk bu hafta karşına çıkabilir.

Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta affetme ve empati kurma yeteneğin ön plana çıkacak. İlişkinin seyrini değiştirebilecek bu özelliklerin, partnerinle arandaki bağı daha da güçlendirecek. Bu hafta, aşk ve dostluk ilişkilerinde liderliği eline almanın tam zamanı. Kendine güven, zira yıldızlar senin lehine.

Unutmadan söyleyelim, her yeni gün yeni bir fırsattır ve bu hafta senin haftan olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…