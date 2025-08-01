2 Ağustos Cumartesi İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında ufak tefek tansiyon yükseklikleri söz konusu olabilir. Belki de artık, duygusal dünyana kısıtlamalar getiren kişiyle yüzleşmenin vakti gelip çatmıştır. Kendini biraz sıkışmış hissedebilirsin, ancak unutma ki bu durumun üstesinden gelmek tamamen senin elinde.

Duygularını içine atmak yerine, onları özgürce ifade etmeyi dene. Bugün Ay ile Plüton'un enerjisi altında, duygularını ifade etmek senin için bir özgürleşme yolculuğu olabilir. Duygularını açığa çıkarmak ise ilişkilerini daha sağlıklı ve anlamlı bir hale getirecektir.

Ama en önemli nokta, bu durumun senin için aşkını ve duygularını özgürce yaşama şansı olacağıdır. Kendini kısıtlama ve bir de karar ver! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…