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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 22 Haziran Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 22 Haziran Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 22 Haziran Pazar gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 22 Haziran Pazar gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 22 Haziran Pazar gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün senin için özel bir gün olacak gibi görünüyor. Duyuların bugün fazlasıyla keskin, adeta yıldızlar senin için doğru yönü gösteriyor. Bir melodinin büyüleyici sesi, damakta bıraktığı hoş tatla unutulmaz bir yemek ya da zarif bir dokunuş, ruhunu derinlemesine şifalandırabilir.

Görünen o ki bugün, kendini şımartmak için harika bir gün! Bir çiçeğin mis kokusu, huzur veren bir mum ışığı ya da sevdiğin bir objenin yumuşacık dokusu sana kendini iyi hissettirebilir. Tüm bunlar bedenine 'buradayım' dedirtecek, kendini daha canlı hissetmeni sağlayacak enerjileri beraberinde getirecek. Hadi pazar gününün tadını çıkar! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün seninle biraz zihin-beden uyumundan bahsetmek istiyoruz. Zihnini biraz olsun hafifletmek, tüm stres ve karmaşadan uzaklaştırmak için bedenine biraz zaman ayırman gerekiyor. Belki kısa süreli bir egzersiz, belki bir nefes farkındalığı seansı ya da belki de duygularını ve düşüncelerini kağıda dökerek iç dünyanı biraz olsun boşaltmak... İşte bugün tüm bunlar senin için oldukça faydalı olabilir.

Öte yandan her yere aynı anda odaklamaya çalışmaktan da vazgeçsen iyi edersin. Sürekli bir koşturmaca içinde olmak enerjini tüketmiş olabilir. Bu yüzden bugün biraz durup kendine ayırdığın zaman çokça kıymetli olacak, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün senin biraz teknoloji detoksu öneriyoruz. Bunu duymak istemiyor ya da bu konuda fazlaca tavsiye verdiğimizi düşünüyor olabilirsin. Ancak telefonunu, bilgisayarını bir kenara bırakıp kendiyle baş başa kalmanın tam zamanı. Çünkü sinir sistemin biraz rahatlamaya ihtiyaç duyuyor.

Son zamanlarda gözlerinde, başının çevresinde ya da boyun hattında bir tıkanıklık, bir ağırlık hissettiğini tahmin edebiliyoruz. Ekrandan uzaklaşmak gözlerin kadar boynuna ve duruşuna da etki edecek. Belki de bu pazar gününü keyifli bir gezi, hayata karışma fırsatı ya da denize atlayarak yüklerinden arınmak olarak değerlendirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün senin için biraz duygusal iniş çıkışlarla dolu olabilir. Bu duygusal dalgalanmalar, belki de beklenmedik bir biçimde, bedeninde hafif ağrılar, sızılar ya da aniden gelen yorgunluk hissi olarak karşına çıkabilir. Ancak endişelenme, çünkü bu duygusal çözülmelerin bedeninde yarattığı etkileri en aza indirebilecek birçok yol var.

Öncelikle, bu duyguları kabullenmekle işe başla. Onları reddetmek yerine, yumuşak bir şekilde kabul et ve onlarla başa çıkmak için kendine biraz zaman ver. Unutma, duygusal çözülme anlarında kendine karşı nazik olmak her zaman en doğru seçimdir.

Bunun yanı sıra, bedenini ve ruhunu rahatlatacak bazı basit yöntemler de deneyebilirsin. Bol ılık su içmek, lavanta yağı ile hafif bir masaj yapmak veya hafif ve sakinleştirici bir müzik dinlemek gibi. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugünün enerjisi seni evine çekiyor. Kendi huzurlu köşende, sevdiğin yemekleri yavaşça ve keyifle hazırlamak, seni hem bedensel hem de ruhsal olarak yeniden canlandırabilir. Belki biraz meditasyon müziği eşliğinde sevdiğin bir çorba tarifini denemeye ne dersin?

Özellikle mide ve sindirim sistemini düşünerek, hafif ama sıcak öğünler tercih etmek, bugünün enerjisiyle mükemmel bir uyum sağlayabilir. Belki bir bardak sıcak bitki çayı, belki hafif bir sebze çorbası... Unutma, bugün hiçbir şey aceleye gelmesin. Her şeyi kendi ritminde yapmanın keyfini çıkar.

Evinin sıcaklığında dilediğince zaman geçirmenin mutluluğuna odaklan! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün belki de eklemlerin, dizlerin ya da omurgan sana bir şeyler fısıldıyor olabilir. Belki de onlar, 'Artık dik durma, biraz yaslan' diye mırıldanıyorlar. Bu sesleri duy ve onlara karşı direnme. Bugün, her zamanki gibi güçlü olmak yerine, biraz daha yumuşak ve destek almaya açık olmayı dene.

Tam da bu noktada belki de bir dostunun özenle demlediği bir fincan çay, bir arkadaşının teselli dolu bir sözü ya da bir yabancının gülümsemesi sana iyi gelebilir. Pazar gününde hayatı akışına bırak ve şifayı, kontrol etmeye çalışmadan, sadece kabul et.

Bırak, hayatın ritmi seni sarsın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün sana özel bir gün olacak! Kendini rahat ve huzurlu hissetmen için, kalbini neşeyle dolduracak ve bedenini rahatlatacak aktivitelerle dolu bir gün planla. Belki bir dans kursuna kaydolabilir, ritmin sana verdiği enerjiyle ruhunu besleyebilirsin. Ya da belki de bir komedi filmi izleyerek, kahkahalarla dolu bir gün geçirebilirsin. Unutma, bugün enerjini yenileyecek olan şeyler, kalp ritmini zorlamaktan çok, onu yumuşatacak olanlar olmalı.

Bir de şunu unutma, bugün Pazar! Bu haftanın en rahat gününde, kendine biraz vakit ayır. Belki bir kahve eşliğinde uzun ve keyifli bir sohbet, belki de bir kitapla geçirilen huzurlu bir öğleden sonra... Hangisi seni daha çok mutlu ediyorsa onu seç. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün seninle biraz detoks ve sadeleşme üzerine konuşmak istiyoruz. Bugün detoks yapmana gerek yok ama biraz sadeleşmek, hafiflemek senin için harika olabilir... Çünkü biliyoruz ki sürekli bir bilgi bombardımanı, ilerleme çabası ve hareket halindesin. Hayata dair planlar, projeler, toplantılar derken üzerine düşen tonlarca sorumluluktan yoruldun. Hatta tüm bunlar bedenini, ruhunu sıkıştırıyor olabilir.

İşte bu yüzden sözlerimize kulak vermeli ve biraz durmalısın! Bugün belki de telefonunu sessize almanın, bildirimleri bir kenara bırakmanın zamanı gelmiştir. Takvim uygulamanı kapat, bir süreliğine planları, toplantıları unut. Kendine biraz vakit ayır, su iç, esne, doğaya çık. Belki bir parkta uzun bir yürüyüş, belki deniz kenarında hafif bir koşu...

Hatta belki de evde minik bir temizlik hareketi bile seni canlandırabilir. Eski eşyaları atmak, düzenlemek, yerlerini değiştirmek tazelenmeni sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugünün enerjisi seni doğanın kucağına atılmaya davet ediyor. Hem bedenini hem de ruhunu yeniden canlandırmak için açık havada biraz vakit geçirmende fayda var. Özellikle bel ve bacak bölgende bir gerginlik hissediyorsan, biraz tempolu bir yürüyüş tam da sana göre olabilir.

Unutma ki senin enerjin harekete geçtiğinde en yüksek seviyeye çıkar. Ancak, hareketsizlik seni yorar ve enerjini düşürür. Bu yüzden, hareket ve dinlenme arasındaki dengeyi koruman önemli.

Bir Yay burcu olarak, enerjini doğru yönlendirdiğinde her şeyin üstesinden gelebileceğini de unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün seninle biraz sağlığından, biraz da ruh halinden bahsetmek istiyoruz. Söz konusu iş dünyası olduğunda her zaman enerji dolu, dur durak bilmeyen bir karaktere sahip olsan da bugün bedeninin size bir mesajı var: 'Biraz yavaşla, bir nefes al.' 

Özellikle baş ve boyun bölgendeki kaslarının biraz fazla gerildiğini hissediyor olabilirsin. Belki de bu, ekran karşısında geçirdiğin uzun saatlerin bir sonucu. Bu durumda ne yapmalı? Öncelikle, ekran sürenizi biraz azaltmayı deney. Belki biraz uzanıp gözlerini dinlendirebilirsin. Kulaklıklarını çıkarıp bir süreliğine dış dünyanın seslerine kulak verebilirsin.

Biraz sessizlik, belki de sessiz bir yürüyüş, sana iyi gelebilir. Hatta hiç konuşmadan, sadece kendi düşüncelerinle baş başa geçireceğin birkaç saat bile, seni yeniden canlandıracaktır. Pazar gününü kendine ayır! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün biraz yorgun mu hissediyorsun? O zaman güzellik ritüellerine yönelme zamanı geldi demektir. Belki biraz maske yapmak, belki de bir masajın rahatlatıcı etkisine kendini bırakmak... Yavaşlatıcı ve yumuşatıcı dokunuşlarla kendini şımartmayı unutma. Bu dokunuşlar, sadece seni fiziksel olarak toparlamakla kalmaz, aynı zamanda ruhunu da huzurla doldurur.

Hatta bize soracak olursan, bugün sade ve estetik bir ortamın büyüsüne kapılmanın tam zamanı. Belki birkaç mum yakabilir, belki de favori müziğini açıp bir fincan sıcak çayın eşliğinde rahat bir koltuğa kurulabilirsin. Kendine ait, huzurlu ve sakin bir alan yarat. Çünkü bedenin, iç huzuru bulduğunda parlamaya başlar ve bu ışıltıyı herkes fark eder.

Unutma, bugün senin günün! Kendini şımartmak için mükemmel bir fırsat. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün senin için biraz rahatlama zamanı! Bedenin ve zihnin biraz gevşemeye, biraz da 'bırakmaya' ihtiyaç duyuyor. Kaslarını değil, zihninle ilgili tüm o stresleri ve gerginlikleri bırakmanın tam zamanı.

Biraz dingin bir müzik eşliğinde, loş bir ışığın altında kendini kaybetmeye ne dersin? Belki biraz yoga, belki biraz meditasyon... İçindeki huzuru bulman için ideal bir gün. İnsanların seni rahatsız etmesine izin verme bugün. Kimse sana dokunmasın, kimse senin o özel alanına girmesin.

Bugün sadece sen, sessizliğin ve bedenin olmalı. Kendini dinlemeye, içindeki sesi duymaya zaman ayır. Kendi iç dünyanda bir yolculuğa çık, ruhunu dinlendir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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