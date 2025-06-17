onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Haziran Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Haziran Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 18 Haziran Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 18 Haziran Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 18 Haziran Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün bedeninin sana fısıldadığı bir mesaj var. 'Biraz yavaşla' diye mırıldanıyor ama sen, bu kısık sesi duymamayı seçiyor gibi görünüyorsun. Hızlı tempolu hayatın içinde, bedeninin sana gönderdiği bu ufak uyarıları göz ardı etmek kolay. Ancak, baş ve göz bölgende beliren hafif bir gerilim, bedeninin sana verdiği bir dinlenme çağrısı olabilir.

Biraz daha derine inersen, bu fiziksel belirtilerin altında yatan içsel bir huzursuzluğu da fark edebilirsin. Bu huzursuzluk, kaslarında bir gerginlik olarak kendini gösteriyor olabilir. Ancak unutma ki, dinlenmek seni geride bırakmaz, aksine enerjini toplamanı sağlar. Kendine biraz zaman ayır, bedenini dinle ve ona ihtiyaç duyduğu dinlenmeyi ver. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün bedeninin belki de bir tür duygusal detoks yapma ihtiyacı içinde olduğunu hissedebilirsin. Sanki iç dünyanda bir temizlik rüzgarı esiyor, değil mi? Belki de boyun, omuz ve boğaz bölgende bir ağırlık hissi yaşıyorsun. Eğer öyleyse bu, bastırılmış bir sözün ya da ifade edilmemiş bir duygunun belirtisi olabilir. İçinde bir yerlerde sıkışıp kalmış olabilirler ve şimdi dışarı çıkmak, özgürleşmek istiyor olabilirler.

Biraz sessizliğin ve iç konuşmanın, bu durumda sana iyi geleceğini düşünüyoruz. Kendine biraz zaman ayır, belki bir bardak sıcak çay eşliğinde, kendi düşüncelerinle baş başa kal. İçindeki sesi dinle, onunla konuş. Belki de bu, içeride sıkışıp kalmış olan duygularını ve düşüncelerini serbest bırakmanın, hatta kağıda dökmenin zamanı gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün zihninin aşırı yüklenmiş olması, bedenini de fazlasıyla yorabilir. Zihinsel yorgunluk, bedensel yorgunluğu da beraberinde getirebilir. Zira, sinir sistemin bugün biraz daha hassas olabilir ve bu durum, uykusuzluk ya da sabahları baş ağrısı gibi küçük sinyallerle kendini gösterebilir.

Bilgi bombardımanına maruz kaldığın bu dönemde, biraz da olsa bilgi akışını azaltman ve çevrendeki sesleri biraz kısman, kendini daha iyi hissetmene yardımcı olacaktır. Kendini fazla zorlamadan, kendi frekansına dönmeye çalış.

Bunun yanı sıra, hafif yürüyüşler yapmak da senin için oldukça iyi olacaktır. Hem bedenini hem de zihnini rahatlatan bu yürüyüşler, günün yorgunluğunu üzerinden atmana yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün duygusal dalgalanmaların seni biraz zorlayabilir. Hissettiklerini bastırmak, bedeninde su tutulumuna, mide hassasiyetine ya da uyku düzensizliklerine yol açabilir. İçinde kabaran bir şeyler varsa, onları bastırmak yerine kağıda dökme yolunu deneyebilirsin. Kalem, senin en iyi terapistin olabilir!

Bugün bol bol su içmek de bedenini rahatlatabilir ama unutma, hislerini de içinden akıtmak önemli. Kendini ifade etmek ve duygularını serbest bırakmak, ruh sağlığın için oldukça önemli. Kendine biraz zaman ayır, belki bir fincan çay eşliğinde günlük tutmayı deneyebilirsin. Kendi iç dünyanı keşfetmek, seni daha da güçlü kılacaktır. Unutma, her duygu geçicidir ve sen, onları yönetebilecek güce sahipsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün senin için biraz dalgalı bir gün olabilir. Özellikle hormonlarının hareketi söz konusu olduğunda; cildinde, saçında ya da regl döngünde beklenmedik değişimlerle karşılaşabilirsin. Bu durumlar, seni biraz huzursuz edebilir ve enerjinin çoğunu bu konulara yönlendirmene neden olabilir.

Ancak, bir adım geri atıp genel resme bakmayı denemelisin. Kendini dışsal faktörlerle değil, içsel huzur ve dengenle iyi hissetmeye odaklan. Bu, sadece bugün değil, her zaman için geçerli bir tavsiye. İçsel dengen ne kadar sağlam olursa, dışsal etkenler seni o kadar az etkiler. Kendine biraz daha fazla sevgi ve anlayış göster, çünkü seni bunu hak ediyorsun! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün kalbinin atış hızını artıran şeyin spor salonunda geçirdiğin saatler veya koşu bandında harcadığın enerji olmadığını fark edebilirsin. Aslında, bu hızlanmanın nedeni zihninde dönen düşünceler olabilir. Kontrol etme ihtiyacını fazla hissetmek, sinir sistemini aşırı yükleyebilir ve bu da kalp ritminde hızlanmaya neden olabilir.

Belki de kalbin hızlı hızlı atıyor, belki de göğsünde bir sıkışma hissi var. Eğer böyle hisler içindeysen, öncelikle derin bir nefes al ve sakinleşmeyi seç. Kendini stresli ve gergin hissettiğin bu anlarda, yoga veya derin nefes egzersizleri senin için harika birer çözüm olabilir. Bu teknikler, zihnin ve bedenin arasındaki bağlantıyı güçlendirir ve stresle başa çıkmada oldukça etkilidir. Yine de bugünü unutma ve bedeninin sesini dinleyerek stres faktörünü hayatından uzaklaştırmaya odaklan. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün belki de en ufak bir ağrıyı bile gözünde büyütebileceğin bir ruh hali içerisinde olabilirsin. Basit bir baş ağrısını bile sanki dünyanın sonuymuşçasına algılama eğiliminde olabilirsin. Bu durum, hipokondriya sınırına varan bir analiz haliyle seni daha da yorabilir. Kendine sorman gereken soru şu: Gerçekten ağrıyan bir yerin mi var, yoksa sürekli kaygı halin mi ağrıları davet ediyor? 

Unutma ki, bedenini sevmek, onu sürekli kontrol etmeye çalışmaktan çok daha iyidir ve daha çok şifa verir. Kendini sev, bedenini sev. Kendiyle barışık bir beden, her zaman daha sağlıklıdır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün duygusal yoğunluklarının etkisiyle midende bir huzursuzluk hissedebilirsin. İçinde bir yerlerde biriken bu baskı, sindirim sisteminde bazı belirtilerle kendini göstermeye başlayabilir. Karın ağrısı, gaz, mide bulantısı gibi rahatsızlıkların sebebi belki de içerisinde tuttuğun duygusal yükler olabilir.

Acaba bir şeyler mi var içinde kalan? Belki de bu duygusal yükler, midene bir adeta çöreklenmiş olabilir. Unutma ki paylaşmak her zaman iyileştiricidir. İçini boşalt, duygusal yüklerini dök, bedenin de bu sayede rahat bir nefes alacaktır. Bu süreçte kendine biraz daha fazla özen göstermeyi unutma. Kendini daha iyi hissetmek için belki biraz yürüyüş yapabilir, belki de en sevdiğin kitabı okuyabilirsin. Kendini iyi hissettirecek her ne varsa, onu yap ve bugün özellikle bedeninin rahatlamasına izin ver. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün enerjini toparlamak biraz zor olabilir. Her zamanki gibi hareket etmek, koşturmak, yeni şeyler denemek istiyorsun ama bir yandan da enerjinin parçalanmış olduğunu hissediyorsun. Belki de bu durum, vücudunun sana verdiği bir mesajdır.

Bugün kendine biraz daha fazla özen göstermen gerekebilir. Bol bol su tüket, vücudunun ihtiyaç duyduğu sıvıyı karşıla. Düzenli esneme hareketleri yap, kaslarını gevşet ve kan dolaşımını hızlandır. Doğayla iç içe olmak da ruhunu ve bedenini rahatlatacaktır. Hadi bir parka git, ormanda yürüyüş yap ya da sadece bahçende vakit geçir. Ne olursa olsun bugün sağlık için doğanın iyileştirici gücünü hisset. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün evrenin enerjisi seni küçük uyarılarla şifalanmaya davet ediyor. Belki de bir süredir ihmal ettiğin bakımların zamanının geldiğini ve doktor kontrollerini hatırlatıyor. Eğer ertelemeyi sevenlerdensen, bugün seni biraz zorlayabilir. Çünkü 'Zamanında bakılmayan' şeylerin su yüzüne çıkma ihtimali oldukça yüksek.

Bedeninin senden talebi bu dönemde performans değil, biraz daha özen. Kendine iyi bakman, biraz daha yavaşlaman ve belki de bir süredir göz ardı ettiğin sağlık kontrollerini yaptırman gerekebilir. Unutma ki bedenin senin en değerli varlığın ve ona iyi bakmak, en büyük yatırımın olmalı. Artık kendini ihmal etme, çünkü sağlık her şeyden önemli! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün belki de kendi üzerinde hissettiğin zihinsel yüklerin bedenine bazı sinyaller gönderdiğini fark ediyor olabilirsin. Bu sinyaller, baş dönmesi, boyun tutulması ya da aniden üzerine çöken bir yorgunluk şeklinde kendini gösterebilir. Bu durumlar, enerjinin fazla dağılmış olduğunu ve belki de biraz toparlanman gerektiğini işaret ediyor olabilir.

Biraz sessizlik, belki de tam da ihtiyacın olan şey olabilir. Kendine ait sessiz bir alan yaratmayı düşün. Bu alan, belki de bir oda, belki de bir köşe olabilir. Burada, kendi düşüncelerinle baş başa kalabilir ve enerjini yeniden toparlayabilirsin. 

Öte yandan aslında hemen her gün söylüyoruz ama yine de hatırlatalım: Belki de kısa bir dijital detoks sana çok iyi gelebilir. Teknolojinin sürekli olarak hayatımızın içinde olması, bazen enerjimizi dağıtabilir ve bizi yorabilir. Bu yüzden, belki de bugün telefonunu bir kenara bırakmayı ve bir süreliğine dijital dünyadan uzaklaşmayı düşünebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün kozmik etkilerin dansı içerisinde Neptün retrosunun seni en derinden etkileyen zamanlarından birine denk geldik. Evet, doğru duydun! Bu durumun belirtileri arasında yorgunluk, halsizlik ve uykuya doyamama hali gibi fiziksel semptomlar olabilir. Ancak, burada önemli olan bir noktayı unutmamak gerekiyor: Bu belirtiler aslında fiziksel değil, tamamen ruhsal kaynaklı.

Bedenin, ruhunun ritmini takip ediyor ve bu ritimde hafif bir ağırlık hissedebilirsin. Bu durumda ne yapmalı, diye düşünüyorsan, cevap oldukça basit: Yavaşla, iç sesini dinle ve en önemlisi kendine biraz dinlenme molası ver. Kendini bu yoğun enerji akışına bırakmayı dene ve ruhunun seninle ne paylaşmak istediğini dinle. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın