Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Haziran Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün bedeninin sana fısıldadığı bir mesaj var. 'Biraz yavaşla' diye mırıldanıyor ama sen, bu kısık sesi duymamayı seçiyor gibi görünüyorsun. Hızlı tempolu hayatın içinde, bedeninin sana gönderdiği bu ufak uyarıları göz ardı etmek kolay. Ancak, baş ve göz bölgende beliren hafif bir gerilim, bedeninin sana verdiği bir dinlenme çağrısı olabilir.

Biraz daha derine inersen, bu fiziksel belirtilerin altında yatan içsel bir huzursuzluğu da fark edebilirsin. Bu huzursuzluk, kaslarında bir gerginlik olarak kendini gösteriyor olabilir. Ancak unutma ki, dinlenmek seni geride bırakmaz, aksine enerjini toplamanı sağlar. Kendine biraz zaman ayır, bedenini dinle ve ona ihtiyaç duyduğu dinlenmeyi ver. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…