Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 20 Haziran Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün bedenin ve zihnin arasındaki o karmaşık dansa tanık oluyoruz. Bedenin, zihninin hızına yetişmeye çalıştığı bir gün. Ancak sen, zihninle çoktan başka bir dünyadasın. Belki de kalbinin hızla atışı, nefesinin yetişmeye çalıştığı bir ritim... Belki de bu, bir dalgınlık anı, belki de hızlı geçen zamanın getirdiği bir nefes darlığı...

Ama dur, bir dakika! Belki de bu yoğunluk içerisinde, bir an durup 'Hiçbir şey düşünmemek' en iyi çözüm olabilir. Belki de biraz hava almak, belki de kısa bir yürüyüş... İşte bu, seni gerçek şifaya, huzura ve dinginliğe yaklaştıracak olan şey olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…