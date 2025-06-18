Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 19 Haziran Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün bedeninle olan ilişkin biraz daha karmaşık olabilir. Kaslarının değil, daha çok içgüdülerinin seni uyarıyor olması olası. Bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorsun, değil mi? Belki de bu, ani gelişen gerginliklerin arkasındaki bastırılmış bir dürtünün işareti olabilir.

Bilirsin, bazen bedenimiz, zihnimizin fark edemediği şeyleri hisseder. İçinde bir yerlerde biriken bu enerji, dışa vurulmayı bekliyor olabilir. Ancak bu, bir ağırlık kaldırma seansı ya da koşu bandında saatlerce ter dökmek anlamına gelmiyor. Belki de ihtiyacın olan şey, enerjisel bir temizlik. Meditasyon, yoga veya sadece sessiz bir anda derin nefes alıp vermek... Kim bilir, belki de bu enerjiyi dışa vurmanın yolu, fiziksel bir eylemden çok enerjisel bir temizlik olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...