onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 21 Haziran Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 21 Haziran Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 21 Haziran Cumartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 21 Haziran Cumartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 21 Haziran Cumartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün kendini biraz yorgun hissedebilirsin. Ancak unutma, bu yorgunluk sadece fiziksel olmayabilir. İçinde bastırdığın, belki de farkında bile olmadığın duygular, enerjini tüketiyor olabilir.

Eğer sabahları uyanır uyanmaz kendini bile dinlenmemiş hissediyorsan, belki de rüyalarında, bilinçaltının derinliklerinde çözülmemiş bir hikayeyle karşı karşıya kalmış olabilirsin. Bu durum, enerjini düşüren ve seni yoran bir faktör olabilir.

Bugün belki de göz çevren, baş bölgen ve iç huzuruna daha fazla odaklanman gerekiyor. Ve unutma, bazen en güçlü ilaç, sessizliktir. Kendini dinlemek, iç sesini duymak ve ona göre hareket etmek, belki de bugün ihtiyacın olan tek şeydir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün belki de tam olarak nedenini bilemediğin ancak içten içe tanıdık bir ağırlık hissiyle karşılaşabilirsin. Bu, sanki üzerinde görünmez bir yük varmış gibi, belirsiz bir yorgunluk hali olabilir. Belki de bu, duygusal bir aşırı yüklenme hissi, sanki bir duygu seli içinde boğuluyormuş gibi...

Bedeninin belirli bölgeleri, özellikle de boyun, boğaz, tiroid ve hormon dengen bu içsel ağırlıktan etkilenebilir. Bu durum, belki de bedeninin sana bir şeyler anlatmaya çalıştığının bir işareti olabilir. Bu yüzden, bugün kendine biraz daha fazla dikkat etmende fayda var.

Beslenmene özellikle dikkat etmeni öneririz. Hafif ve sağlıklı yiyecekler tercih et, böylece bedeninin bu geçici ağırlığını hafifletebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün sanki bir sis perdesi zihnini sarıyor ve bedenini bir enerji fırtınasının içine atıyor gibi hissedebilirsin. İçindeki enerji, bir anda yükseklerde uçarken bir sonraki an yerin dibine vurabilir. Bu durum, bir gün içinde birkaç kez ruh halinin değişmesine neden olabilir. Aynı anda sinir sisteminin bu hızlı tempoyu takip etmekte zorlandığını hissedebilirsin.

Bu yoğun enerji dalgalanmaları karşısında ne yapmalı, diye merak ediyorsan işte sana bir öneri: Nefes çalışmaları. Sadece birkaç dakikanı ayırarak derin nefes almanın ve vermenin farkını görebilirsin. Bir diğer önerimiz ise dijital ekranlardan uzak durmak. Bunun yerine, kendine vakit ayırmalısın. Belki saç stilini yenileyebilir, cildine derinlemesine bir bakım yaptırabilir ve yenilenebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün iç dünyanınla dışarıdaki gerçeklik arasında bir çatışma mı hissediyorsun? Eğer öyleyse, bedenin bu durumu ilk olarak mide ya da göğüs bölgenle sana hissettirebilir. Neptün retrosunun etkisi altında, bedenin adeta bir duygu barometresi gibi çalışacak ve seni yönlendirecek.

Sabahları uyanırken kendini yorgun hissetmeye başladıysan, bu durum rüyalarının sana bir şeyler anlatmaya çalıştığının işareti olabilir. Belki de bilinçaltın, sana dış dünyada gözden kaçırdığın bir şeyi göstermeye çalışıyor ya da belki de iç dünyanınla dış dünyan arasındaki bu çatışmayı çözmen için sana ipuçları veriyor.

Unutma, rüyaların ve bedeninle olan bağlantın, senin en büyük rehberin olabilir. Hadi şifa için içindeki sesi dinle! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün kalbinin ritmi biraz hızlanabilir, belki de duygusal bir dalgalanma ya da belirsiz beklentilerin etkisi altındasındır. Neptün'ün retrospektif hareketi, seni kendi duygusal sınırlarınla baş başa bırakabilir. Bu süreçte göğüs kafesinde bir hassasiyet hissedebilir, tansiyonunla ilgili bazı dalgalanmalar yaşayabilirsin.

Fakat unutma, bu dönemde içinden geçen duyguları bastırmak yerine onları kabullenmekte fayda var. Kendini bir tiyatro sahnesinde gibi düşün, ama bu sefer sahnenin önünde değil, izleyici koltuğunda oturuyorsun. Duygularının oyununu izle, onları anlamaya çalış. Kendine bir izleyici olarak izin ver, ama sahneye çıkıp duygularını kontrol etmeye çalışma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün belki de bedeninle zihnin birbirinden farklı frekanslarda çalışıyor olabilir. Her şeyin dışarıdan bakıldığında tıkırında olduğu bugünde, içinde bir yerlerde beliren bir çökkünlük seni bulabilir ve ruh halini etkileyebilir. Aniden, nereden geldiğini bile anlayamadan bir yorgunluk, baş dönmesi ya da mide huzursuzluğu gibi belirtilerle karşılaşabilirsin. 

Ancak bugün, bedeninle değil, iç sesinle bir randevu ayarlamak için mükemmel bir gün olabilir. Kendine biraz zaman ayır, iç sesini dinle ve onunla biraz vakit geçir. Kendi iç dünyanın sana neler anlatmak istediğini keşfet ve bu keşif yolculuğunda kendini biraz daha iyi tanıma fırsatı yakala. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün kendini biraz farklı hissediyor olabilirsin. Hormon sisteminin hassasiyeti artmış olabilir ve bu durum, duygusal dengen üzerinde etkili olabilir. Ani öfke patlamaları, gözyaşlarına boğulma hali ya da duygusal bir çöküş hissi, bedeninin fizyolojik tepkileri olabilir.

Bu durum sadece iç dünyanı değil, dış görünüşünü de etkileyebilir. Cildin, saçların, tırnakların bile sana belki de farkında olmadığın bir şeyleri işaret ediyor olabilir. Belki de cildindeki bir solgunluk, saçlarındaki cansızlık ya da tırnaklarının kırılgan hali, içeride bir şeylerin yanlış gittiğinin sinyallerini veriyor olabilir.

Şimdi kendi içinde neler olup bittiğini anlamaya çalış, belki de bedenin sana anlatmaya çalıştığı bir hikaye vardır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün seninle biraz derinlere dalmamız gerekiyor gibi görünüyor. Bir süredir içinde tuttuğun bir öfke ya da geçmişe dair bir suçluluk hissi, bedeninin belirli bölgelerinde kendini gösteriyor olabilir. Bu enerji, belki de en beklenmedik yerlerde, pelvik bölgen, alt karın, hatta sindirim ve üreme sisteminde bile hissediliyor olabilir.

Biliyorum, bu durum sana biraz karmaşık ve belki de biraz korkutucu gelebilir. Ancak bugün seninle paylaşmak istediğim en önemli mesaj, bedenini suçlamaman gerektiği. Evet, belki de bu enerjileri taşıyor olabilir, belki de bu durum seni biraz rahatsız ediyor olabilir. Ancak unutma ki, bedenin sadece seninle konuşmaya çalışıyor. Onunla savaşmak yerine, onu dinlemeyi dene.

Bedeninle bu derin ve samimi iletişimi kurmak, belki de bugüne kadar hiç denemediğin bir şey olabilir. Emin ol, bu deneyim senin için oldukça öğretici ve sağlığın için dönüştürücü olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün biraz dikkatli olman gerek. Hayal kırıklıklarının seni fiziksel olarak etkileyeceği bir gün olabilir. Özellikle bel, sırt ve bacak bölgelerinde ağrılar hissedebilirsin. Bu durum, senin enerjini düşürebilir ve hareket kabiliyetini kısıtlayabilir. Ancak endişelenme, bu durum geçici.

Neptün'ün retrosu boyunca, belki de en önemli dersin, zorluklarla yüzleşmek ve onlarla başa çıkmak olacak. Kaçmak yerine, olduğun yerde durmayı ve sorunları çözmeyi öğreniyorsun. Bu süreçte, belki de en beklenmedik yerden, yani bu fiziksel yavaşlıktan, zihinsel bir netlik kazanabilirsin.

Kısacası hayatın zorlukları karşısında kaçmak yerine, dik durman ve yüzleşmen gerek! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugünün enerjisi üzerinde biraz fazla kontrol ihtiyacı olarak hissedilebilir. Dişlerini sıkmak, dişlerini gıcırdatmak ya da kaslarında beliren sertlikler bu kontrol ihtiyacının bedensel belirtileri olabilir. Bu durum, 'Eğer kendimi serbest bırakırsam dağılacağım' şeklinde bir duyguya dönüşebilir ve bu da sizin enerjinizi düşürebilir.

Ancak unutma ki bu retro dönemde bedenin senden bir izin talep ediyor. Bu izin, her şeyi mükemmel yapma çabasından ziyade, sadece var olma ve anı yaşama izni olabilir. Mükemmeliyetçiliğin getirdiği yükün altında ezilmek yerine, kendine biraz daha anlayışla yaklaşmanız ve sadece 'var olmanın' da yeterli olduğunu hatırlaman gerekiyor. Üstelik bu kez bunu sağlığın için yapman şart! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün başından aşağıya bir yoğunluk hissi seni sarabilir. Başın, gözlerin ve boyunun oluşturduğu bu üçgen, sanki bir ağırlık taşıyor gibi hissettirebilir. Bu durum, biraz dağınık ve karmaşık rüyaların ardından uyanmanla daha da belirgin hale gelebilir.

Neptün'ün geri hareketi, senin sezgisel yeteneklerini sınava tabi tutuyor. Bu dönemde, her şeyin cevabını bulmaya çalışmak yerine biraz daha akışa bırak kendini. Hayatın ritmiyle uyumlu bir şekilde ilerlemeye çalış.

Biraz sessizlik ve yalnızlık, bu dönemde tam da ihtiyacın olan şey olabilir. Kendi iç sesinle baş başa kalarak, belki de içindeki çözülmemiş sorunlara çözüm bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugünün astrolojik atmosferinde, tüm burçlar arasında en yoğun enerjiyi senin alacağını belirtmek isteriz. Göklerin en mistik gezegeni Neptün, retro hareketine devam ederken, seninle özel bir bağlantı kuruyor ve kendi gölgelerini sergileyerek daha derin bir içsel yolculuğa davet ediyor.

Bu süreçte bedensel hassasiyetlerini, halsizlik hislerini, baş dönmesi gibi fiziksel semptomları ve duygusal taşmaları daha yoğun bir şekilde deneyimleyebilirsin. Ancak burada önemli olan nokta, bu durumları bir kaçış noktası olarak görmemek. Evet, belki biraz zorlu olacak ama unutma ki suyun akışına uyum sağlama konusunda diğer burçlardan daha yeteneklisin.

Bu dönem bedeninin ve ruhunun sesini dinle. Direnç göstermek yerine kabullenmeyi öğrenmenin zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın