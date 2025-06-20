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21 Haziran Cumartesi Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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21 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Haziran Cumartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Haziran Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün belki de tam olarak nedenini bilemediğin ancak içten içe tanıdık bir ağırlık hissiyle karşılaşabilirsin. Bu, sanki üzerinde görünmez bir yük varmış gibi, belirsiz bir yorgunluk hali olabilir. Belki de bu, duygusal bir aşırı yüklenme hissi, sanki bir duygu seli içinde boğuluyormuş gibi...

Bedeninin belirli bölgeleri, özellikle de boyun, boğaz, tiroid ve hormon dengen bu içsel ağırlıktan etkilenebilir. Bu durum, belki de bedeninin sana bir şeyler anlatmaya çalıştığının bir işareti olabilir. Bu yüzden, bugün kendine biraz daha fazla dikkat etmende fayda var.

Beslenmene özellikle dikkat etmeni öneririz. Hafif ve sağlıklı yiyecekler tercih et, böylece bedeninin bu geçici ağırlığını hafifletebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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