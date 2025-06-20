21 Haziran Cumartesi Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün belki de tam olarak nedenini bilemediğin ancak içten içe tanıdık bir ağırlık hissiyle karşılaşabilirsin. Bu, sanki üzerinde görünmez bir yük varmış gibi, belirsiz bir yorgunluk hali olabilir. Belki de bu, duygusal bir aşırı yüklenme hissi, sanki bir duygu seli içinde boğuluyormuş gibi...

Bedeninin belirli bölgeleri, özellikle de boyun, boğaz, tiroid ve hormon dengen bu içsel ağırlıktan etkilenebilir. Bu durum, belki de bedeninin sana bir şeyler anlatmaya çalıştığının bir işareti olabilir. Bu yüzden, bugün kendine biraz daha fazla dikkat etmende fayda var.

Beslenmene özellikle dikkat etmeni öneririz. Hafif ve sağlıklı yiyecekler tercih et, böylece bedeninin bu geçici ağırlığını hafifletebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…