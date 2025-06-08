9 Haziran - 15 Haziran Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta astrolojik olarak biraz hareketli bir dönem seni bekliyor. Gökyüzünde Merkür ve Satürn arasında oluşacak kare açı, seni zihinsel anlamda biraz zorlayabilir. Bu durum, başının ağrımasına sebep olabilir, hatta migren hassasiyetin varsa şiddetlenebilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durumla başa çıkmak için bazı önerilerimiz var.

Öncelikle, ekran süresini kontrol altına almanı öneriyoruz. Bilgisayar, telefon veya televizyon gibi cihazları uzun süre kullanmak, gözlerini ve dolayısıyla başını yorabilir. Belki biraz kitap okuyarak ya da doğada vakit geçirerek ekran süreni azaltabilirsin. Bunun yanı sıra, uyku düzenine dikkat etmek de oldukça önemli. Uykusuzluk, baş ağrısını tetikleyebilir ve genel sağlık durumunu olumsuz etkileyebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…