9 Haziran - 15 Haziran Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, enerji dolu bir hafta seni bekliyor. Mars'ın burcuna geçişiyle birlikte, enerjinde hissedilir bir yükseliş olacak. Bu enerjiyi doğru kullanmak ise tamamen senin elinde. Ancak burada küçük bir uyarıda bulunmak istiyoruz: bu enerji yükselişi, aşırı fiziksel zorlanmalara karşı sizi biraz daha hassas hale getirebilir.

Bunun yanı sıra, stres kaynaklı uykusuzluklar da bu hafta seni biraz zorlayabilir. Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu kare etkisi, uykusuzluğunu tetikleyebilir. Tek ihtiyacın ise daha fazla dinlenmek ve kendine zaman ayırmak, olabilir. Hem bedenini hem de ruhunu dinlendirmeye özen göster. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…