5 Temmuz Cumartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün sana kulağını eğip dinlemen gereken iç sesinden bahsetmek istiyoruz. Bu ses, belki de uzun süredir kendini duyuramamış, belki de senin baskıladığın birçok fikir ve düşünceyi içeriyor. İşte bugün, bu sesin fısıltılarına kulak verme vakti.

Zaten kariyer hayatında da yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Bu yeni sayfayı açmanı sağlayacak olan ise ailenin sıcak ve güven veren desteği ya da içinde yeşeren o güçlü inanç olabilir. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun bir işe adım atmak, belki de mevcut işinde yepyeni bir pozisyona geçiş yapmak üzeresin. Ancak şunu unutma, bu yeni başlangıçların planlarını yaparken, içindeki o güçlü sesi dinlemeyi ihmal etme. Çünkü o, belki de senin cesaret edemediğin adımları atman için sana ilham verecek.

Aşk hayatında ise, duygularının derinliklerine inmek yerine, anı yaşamanın keyfini çıkarmanı gereken bir dönemdesin. Kendini duygusal labirentlerde kaybetmek yerine, 'Şimdi ve burada' olmanın huzurunu hisset. Ve unutma, aşk bazen en beklenmedik anda, en beklenmedik kişide karşına çıkabilir. Belki de hiç ummadığın biri, belki de uzun zamandır göz ardı ettiğin biri, bugün sana yaklaşabilir. Bu yakınlaşmayı kabul etmek ve onunla güzel bir ilişki kurmak ise tamamen senin elinde. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…