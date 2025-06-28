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29 Haziran Pazar Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
29 Haziran 2025, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? 29 Haziran Pazar günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün göklerden gelen mesajlar bugün seni biraz zorlayabilir. Merkür ve Plüton'un karşı karşıya geldiği bugün, senin için 'detaylarda boğulmamak' üzerine bir uyarı işlevi görüyor. İş hayatında her detayın peşinden koşmak, her şeyi kontrol altında tutma çabası, seni tükenmiş hissettirebilir. 

Belki de bir konu üzerinde fazlaca düşünmek, takıntı haline getirmek, enerjini emiyor olabilir. Bu durum sana hafta sonunda zihnini dinlendirmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatacak. Üstelik büyük resmi de görmene engel olarak ilerlemeni zorlaştıracak. Bu yüzden mola vermeyi düşünsen iyi edersin. 

Söz konusu aşk olduğunda ise iç dünyanda bir fırtına kopabilir. Bu duygusal hava, belki de senin bile yeni yeni farkına vardığın derin duyguların farkındalığına yol açabilir. Bastırdığın, içinde sakladığın duygularla yüzleşmek, seni ya hafifletecek ya da dönüştürecek. Ancak unutma, bu süreçte her ne olursa olsun, kazanan sen olacaksın. Bu karşılaşmalar, seni daha güçlü ve daha bilinçli bir birey haline getirecek. İster hafifleyerek, ister dönüşerek, sonunda sen kazanacaksın. Bu süreçte kendine güvenmeyi ve sevgiyle bakmayı unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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