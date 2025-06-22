23 Haziran Pazartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün iç dünyanda bir huzursuzluk hissi olabilir. Bu da seni normalde kolaylıkla yapabileceğin işlerde bile odaklanma konusunda zorlayabilir. Öte yandan iş yerinde sezgilerin oldukça güçlü çalışabilir ancak bu sezgileri nasıl uygulayacağın konusunda bir bulanıklık söz konusu olabilir.

Tam da bu noktada Güneş ile Neptün'ün oluşturduğu kare açının etkisi altında olduğun bu dönemde, gerçeklerle yüzleşmeden aceleyle karar vermekten kaçınmalısın. Belki de kafanı toparlamak ve durumu daha net görmek için biraz zamana ihtiyacın vardır.

Aşk hayatına gelirsek, bugün duygusal bağlarının yoğunluğu seni biraz boğabilir. Ancak unutma ki her şey göründüğü gibi olmayabilir. Duygularını ifade etmeden önce, bunları kendi iç dünyanda netleştirmen önemli. Kalbinin sesi karışıkken konuşmak, karşındaki kişiyi de yorabilir ve ilişkinde gereksiz bir karmaşaya yol açabilir. Dolayısıyla, bugün duygularını ifade etmeden önce biraz durup düşünmende fayda var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…