21 Haziran Cumartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün senin için yeni bir sayfa açılıyor ve büyük bir dönüşüm başlıyor. Zira Neptün, burcunda ve şu anda bir de retro pozisyonda. Bu durum, bir nevi ruhsal bir arkeoloji çalışması gibi, iç dünyanda derinlere inme ve orada ne olduğunu keşfetme vakti. Yaşadığın farkındalık ise iş ve eğitim hayatında önemli bir değişime neden olabilir.

Yeni hedefler belirleyebilir, kariyer ve iş hayatının seyrini tamamen değiştirebilirsin. Neptün'den aldığın cesaret ile rotanı tümden değiştirmeyi bile düşünebilirsin. Hadi, kendini daha iyi hissedeceğin ve başarılı olacağın işe odaklan.

Aşk hayatında ise belki de bir duygunun içinde kaybolmuş durumdasın. Bu duygu aşk mı, yoksa bağımlılık mı? Gerçek aşk mı, yoksa idealize ettiğin bir ilişki mi? İşte bu soruların yanıtları zamanla belirginleşecek. Bugün sadece bu duygunun senin üzerinde bıraktığı etkiyi fark etmeye çalış. Çünkü şifa sürecin kapısı tam da oradan, o duygudan geçiyor. Bu süreçte kendine zaman tanı ve duygularına izin ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…