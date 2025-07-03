4 Temmuz Cuma Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün gökyüzünde Venüs'ün İkizler burcuna geçişiyle birlikte seni de etkisi altına alıyor. Bu geçiş, senin daha içe dönük bir estetik arayışına yönlendirecek. Kariyer hedeflerinden ziyade, ev ortamın, yaşam düzenin ve aileyle olan iletişimin gibi konular daha fazla ilgini çekecek.

İşte bu durum, evden çalışma imkanı olanlar için ya da yazı, tasarım gibi yaratıcı işlerle uğraşanlar için oldukça verimli bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu yüzden yaratıcı enerjileri ortaya çıkarmaktan sakın kaçınma! Hadi, göster kendini...

Aşk hayatında ise, bugün iç sesinizin gücü artacak. Kelimelerin yerini daha çok bakışlar alacak ve bu bakışlar, kelimelerden daha çok şey anlatacak. Romantik bir enerji taşıyacak olsan da, biraz mesafeli duruşun devam edecek. Bu durum, eski bir aşkından beklenmedik bir mesaj almanı mümkün kılabilir. Bu mesaj, belki de geçmişten gelen bir aşkın yeniden canlanmasına sebep olabilir. Bu dönemde, aşk hayatında yaşanacak bu tür sürprizlere açık olmanda fayda var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…