3 Temmuz Perşembe Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün Ay ve Güneş arasında bir kare oluşumu var. İşte bu oluşum, iş hayatınla ilgili bazı konuları gündeme getirebilir. Özellikle ortaklaşa kaynaklar, para paylaşımı ve duygusal sınırlar konusunda biraz zorlanabilirsin. Belki de bir şeylerin üzerinde fazla durduğunu, bazı sorumlulukları haddinden fazla üstlendiğini fark edebilirsin.

Tam da bu noktada sınırlarını belirlemek, bugün kendin için yapacağın en iyi şey olacak. Bu arada iş yerinde daha derin nefes almana yardımcı olacak alanı kendine yarat, biraz oksijen al... Bu dengeyi sağladığında göreceksin, günün sonunda başarı ve huzur bir arada senin olacak.

Aşk hayatında ise derinliklerin peşindesin. Ancak bugün belki de net bir sonuç elde edemeyebilirsin. Sezgilerin bugün oldukça güçlü, ancak karar vermek için belki de biraz daha zamana ihtiyacın var. Kendini anlamaya odaklan, karşındaki kişiyi çözmeye çalışmak yerine. Kendi iç sesini dinle, belki de tüm cevaplar orada saklı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…