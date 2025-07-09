10 Temmuz Perşembe Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün biraz içe dönmek isteyebilirsin. Hayatın gürültüsü içinde kendi sesini duymakta zorlandığın zamanlar olmuş olabilir ama bugün o ses sana kendini hatırlatacak. Hayallerinle gerçekler arasında bir köprü kurmak ve bu köprünün ortasında bir süre dinlenmek sana iyi gelecektir.

Dolunay sosyal çevrenle, ait olduğun gruplarla ya da hedeflerinle ilgili bazı tamamlanmaları beraberinde getirebilir. Belki bir ekip çalışması sonlanacak, belki de uzun süredir içinde yer aldığın bir projeyi geride bırakacaksın. Bu süreç, sana yeni bir yön kazandırabilir. Özellikle gelecek planlarını daha gerçekçi temeller üzerine kurmak için güçlü bir farkındalık yaşayabilirsin. Maddi ya da manevi yatırımların değerini daha net göreceğin bir döneme giriyorsun.

Aşk hayatında ise, seni neyin mutlu ettiğine dair sorular kafanda dolaşıyor olabilir. Karşındaki kişiden netlik bekliyorsan önce kendi sınırlarını belirlemen gerekebilir. İçinden gelen duygular güçlü ama onları doğru aktarmadığında karışıklık yaşanabilir. Eğer bekarsan, bugünlerde bir arkadaş ortamında tanışacağın biri, ruhsal olarak seni fazlasıyla etkileyebilir. Ama önce kalbinin neye açık olduğunu fark etmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…