7 Temmuz Pazartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün Uranüs İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu, ev, yuva ve aile kavramlarının biraz karışabileceği anlamına geliyor. Klasik düşüncelerin dışına çıkmanı gerektirecek durumlarla karşılaşabilirsin. Belki de evini taşımayı düşünüyorsun, belki de evinde dijital bir dönüşüm yapmayı planlıyorsun. Aile bireylerinle birlikte online bir iş kurmayı düşünmek gibi sıra dışı fikirler aklına gelebilir.

Öte yandan bugün, belki de beklenmedik bir teklif alabilirsin. Bu teklif, seni hem içsel hem de fiziksel olarak başka bir ortama taşıyabilir. Belki yeni bir ev, belki yeni bir iş, belki de tamamen yeni bir yaşam tarzı... Kim bilir? İşte bu yüzden her anın enerjisine ve hayatın sana getireceklerine açık ol!

Aşk hayatına gelirsek, çocukluk anılarından gelen duyguların yeniden alevlendiğini hissedebilirsin. Belki de eski bir aşkla karşılaşırsın, belki de çocukluk aşkınla yeniden bir araya gelirsin. Ya da evinde yaşanacak bir konuşma, kalbine dokunabilir ve seni derinden etkileyebilir. Her zaman söylediğimiz gibi aşk, en beklenmedik anda, en beklenmedik yerde karşına çıkar. Ve sen onu kucaklamaya hazırsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…