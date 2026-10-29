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30 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Ekim Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay on ikinci evinde dinlenme isteğini artırıyor; Ay ile Neptün arasındaki sabah gerilimi uyku düzeninde bulanıklık ve baş ağırlığı getirebilir, ilk işin bir bardak su içmek olsun. Mars'ın geri giderken Merkür'e kurduğu gergin açı sinirlerini gerebilir, öfke patlamasına karşı birkaç derin nefes al ve kesici aletlerle çalışırken dikkatli ol. Ay'ın öğleden sonra Güneş'le kurduğu üçgen sırt ve kalp çevreni destekliyor, hafif bir yürüyüş yap. Satürn'ün Ay'la akşam gerilimi dizlerinde sertlik bırakabilir. Gece geç saatte yemek yeme. Omuzlarını geriye açan bir esneme yapmak göğsünü rahatlatır. Akşam yemeğini hafif tutmak ve geç saatte kafein almamak uykunu korur. Gün içinde yeterince su içmeyi de ihmal etme. Ağır kaldırma ve ani hareketlerden kaçın.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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