article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Aslan Burcu chevron-right-grey 3 Kasım Salı Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
3 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Kasım Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay öğleye kadar burcunda canlılığını artırıyor; Ay öğle saatlerinde Başak'a geçerek ikinci evinde boğaz ve ses tellerini hassaslaştırıyor. Gün başlarken Jüpiter'e kavuşan Ay geceyi hareketli geçirmene yol açmış olabilir, kalbini ve sırtını yormamaya özen göster. Dördüncü evdeki Güneş ve retro Merkür ikilisi mide çevresinde yanma ve huzursuzluk duygusu yaratabilir. Dokuzuncu eve uzanan Satürn ve Neptün kalçalarında ve bacak arkasında ağırlık hissettirebilir. Ay'ın Uranüs'le akşam kurduğu gergin açı kaslarını gerebilir. Sırtını yumuşakça esnet. Yağlı yemekleri azalt. Gün içinde bol sıvı al. Akşam kısa bir sohbetle gevşe. Akşam kısa bir yürüyüş seni canlandırır. Öğlen yemeğini ağır tutma. Güne bir bardak ılık suyla başla. Akşam sırtını duvara yaslayarak esne.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Aslan Burcu Yorumu

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Aslan Burcu Yorumu
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın