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Aslan Burcu right-white
2 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Kasım Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcunda ilerleyen Ay canlılığını artırıyor, ama kalbini ve sırtını zorlamamalısın; Ay ve Mars'ın ikindideki kavuşumu heyecanı yükselterek yorgunluğu gizleyebilir. Dördüncü eve düşen Güneş ile geri hareketli Merkür göğüs ve mide hizasında sıcaklık hissi bırakabilir. Öğle öncesi Merkür'e uzanan Ay karesi aile içi bir konuşmanın ardından kaslarını gerebilir. Dokuzuncu evde etkisini sürdüren Satürn ve Neptün kalça ve baldır kaslarını gererek sertleştirebilir. Sırtını arada bir geriye doğru esnet. Yağlı ve ağır yemekleri sofradan çıkar. Gün içinde bol bol sıvı al. Sabahı hafif bir esnemeyle aç. Su içmeyi unutursan baş ağrısı yaklaşabilir, yanında bir şişe taşı. Akşam yarım saat sessiz kalmak kalbini dinlendirir. Güne su içerek başlamak bedenini canlandırır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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