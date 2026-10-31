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1 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Kasım Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay burcunda ilerlerken canlılığını artırıyor, fakat kalbini ve sırtını zorlamamalısın; sabahın sonunda devreye giren Ay ve Neptün üçgeni bu yükü yumuşatıyor. Birinci evi üzerinde duran Mars ve Jüpiter heyecanı artırıp uykuyu kaçırabilir. Dördüncü eve denk gelen Güneş ile geri hareketli Merkür mide çevresinde yanma hissi doğurabilir. Ay ile Plüton arasındaki öğle gerilimi bel ve böbrek bölgesinde gerginlik yaratabilir. Dokuzuncu evinde kalan Satürn ve Neptün kalça ve baldır kaslarında sertlik verebilir; Ay'ın Satürn'e geç akşam kurduğu üçgen bunu azaltıyor. Ara ara sırtını gererek dinlen. Ağır yemeklerden kaçın. Gün biterken Güneş'le oluşan kare sinirlerini gerebilir, öfkeni bastırmak yerine derin nefes al. Su tüketimini artır. Güne esneyerek başla.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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