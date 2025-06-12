13 Haziran Cuma Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün gezegenlerin etkisiyle kontrol sahibi olma arzun biraz daha artabilir. Belki de hayatındaki özel kişiye karşı dahi daha eleştirel bir tavır sergiliyor olabilirsin. Ancak dikkatli ol, bu durum aranızda buz gibi rüzgarların esmesine neden olabilir. Hatta, eleştiri yaparken kılı kırk yarmanda fayda var, çünkü karşındaki kişinin duygularını incitmek ilişkinin de sonu olabilir.

Öte yandan eğer yalnızsan ve bugün yeni biriyle tanışma fırsatın olursa, hemen analiz moduna geçmek yerine kalbinin sesini dinlemeyi denemelisin. Belki de aşk, mantığının ulaşamayacağı bir yerde, tam da beklediğin yerde seninle buluşmayı bekliyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…