7 Haziran Cumartesi Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün kalabalığın içinde parıldayan bir yıldız gibi senin gözlerini kamaştıran biri olabilir. Belki de o kişiyle yaşayacağın bir bakışma, gözlerinin içine bakıp ruhuna dokunacak bir ya da kafanda yeni bir aşk hikayesinin tohumlarını atacak biri. Ne dersin, biraz romantizm ve heyecan için hazır mısın?

Flört etmek, belki de son zamanlarda unuttuğun bir duygu. Ancak bugünlerde bu durum, senin için oldukça cazip görünüyor. Belki de bir süredir hayatında eksik olan şey tam da bu. Kim bilir, belki de bu durum, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayacak. Belki de kalbinde yeni bir aşkın kıvılcımlarını yakacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…