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Aslan Burcu right-white
1 Kasım 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:01
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Bugün Aslan ve yükselen Aslan burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 1 Kasım Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Kasım Pazar günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük para falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay burcunda ilerlerken harcama isteğini ve cömertliği artırıyor; ikram ve hediye payına bir tavan çiz. Birinci evinde kalan Mars ve Jüpiter bu eğilimi büyütüyor. Dördüncü evini etkileyen Güneş ile Merkür retrosu konutla ilgili ertelenmiş bir gideri yeniden önüne koyabilir. Uranüs'e uzanan ikindi açısı arkadaştan gelen bir yatırım fikrini cazip gösterebilir, şartları yazılı iste. Dokuzuncu eve denk gelen Satürn ve Neptün seyahat ve öğrenim masraflarında kesinlik arayışı doğuruyor; gece saatlerinde Ay ile Satürn arasında oluşan üçgen bunu sakinleştiriyor. Öğle vakti Plüton'la oluşan karşıtlık ortaklıkla ilgili ödeme konusunda güç mücadelesi doğurabilir. Sözleşmelerini klasörle. Yedek bir bütçe kalemi aç. Hediye harcamasını sınırla. Kredi kartı hareketlerini gün sonunu beklemeden kontrol et.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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