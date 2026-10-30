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Aslan Burcu right-white
31 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.10.2026 - 18:01
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Bugün Aslan ve yükselen Aslan burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 31 Ekim Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 31 Ekim Cumartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük para falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Mars ve Jüpiter birinci evinde özgüveni yükseltip cömertliği artırıyor; hediye ya da ikram harcamasına üst sınır koy. Dördüncü evini yoklayan geri hareketli Merkür ev ve emlak kalemlerinde unuttuğun bir ödemeyi hatırlatabilir. Ay'ın sabah Merkür'le kurduğu uyumlu üçgen bu kalemleri sakin kafayla sıralamak için uygun bir fırsat. On ikinci evinden geçen Ay gizli giderlerin farkına varmanı sağlıyor. Dokuzuncu evdeki Satürn ve Neptün yurt dışındaki ya da eğitimle ilgili ödemelerde belirsizlik yaratabilir; geç akşam devreye giren Jüpiter ve Satürn gerilimi bu belirsizliği artırabilir. Sözleşme ve makbuzlarını bir klasörde topla. Beklenmedik bir masraf için küçük bir pay ayır. Komisyon ya da ek gelir teklifini şartlarıyla birlikte oku.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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