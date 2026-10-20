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Akrep Burcu right-white
21 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Ekim Çarşamba günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, gece yarısından sonra dördüncü evindeki Ay ile kariyer evindeki Jüpiter karşı karşıya gelirken ev ve iş yükü baş ve ensende gerginlik bırakabilir; sabah boynunu yavaşça çevir. Öğleye doğru on ikinci evindeki Güneş Ay'la üçgen kuruyor; sessiz bir ortamda dinlenmek bedenine iyi gelir. Ay Balık'a geçene kadar yönsüz olduğundan yoğun spor yerine kısa bir yürüyüş yap. İkindiyle Ay beşinci evine girerken eğlence ve hareket isteği artıyor; müzik eşliğinde hafif bir hareket yeter. Akşam burcundaki retro Venüs'le Ay'ın üçgeni ılık bir duş, erken yatış ve bol su için güzel bir zaman. Gün içinde yeterince su içmek ve sık sık pencereyi açıp havalandırmak başının hafiflemesine yardım eder. Gözlerini ara sıra dinlendir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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