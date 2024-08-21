Zombilerle Dolu Maceraya Geri Dönüyoruz! Dying Light: The Beast Duyuruldu!
Zombilerle Dolu Maceraya Geri Dönüyoruz! Dying Light: The Beast Duyuruldu!
Bu gece düzenlenen Gamescom 2024 açılış gecesinde seriye yeni bir soluk getirmesi planlanan Dying Light: The Beast duyuruldu!
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Gamescom 2024 döktürdü geçti!
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İlk oyundaki ana karakterimiz Kyle Crane geri dönüyor!
Yayınlanan tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz;
Çıkış tarihi henüz paylaşılmadı ancak Dying Light 2'yi satın alanlara bir sürpriz var!
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