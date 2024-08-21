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Zombilerle Dolu Maceraya Geri Dönüyoruz! Dying Light: The Beast Duyuruldu!

Zombilerle Dolu Maceraya Geri Dönüyoruz! Dying Light: The Beast Duyuruldu!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 10:16

Bu gece düzenlenen Gamescom 2024 açılış gecesinde seriye yeni bir soluk getirmesi planlanan Dying Light: The Beast duyuruldu!

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Gamescom 2024 döktürdü geçti!

Gamescom 2024 döktürdü geçti!

Birçok oyun fragmanıyla gecemizi şenlendiren Gamescom 2024 açılış gecesinin şüphesiz en çok heyecanlandıran oyunlarından birisi Dying Light: The Beast oldu!

İlk oyundaki ana karakterimiz Kyle Crane geri dönüyor!

İlk oyundaki ana karakterimiz Kyle Crane geri dönüyor!

Efsaneleşen karakterlerden birisi olan Kyle Crane, nihayet geri dönmeye hazırlandı! Dying Light: The Beast'in ana karakteri olacak Crane, yine zombilerle dolu bir şehirde maceradan maceraya atlayacak.

Yayınlanan tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz;

Çıkış tarihi henüz paylaşılmadı ancak Dying Light 2'yi satın alanlara bir sürpriz var!

Çıkış tarihi henüz paylaşılmadı ancak Dying Light 2'yi satın alanlara bir sürpriz var!

Şayet Dying Light 2 Ultimate Edition sürümüne sahipseniz o zaman The Beast'in size ücretsiz olarak verileceğini belirtmek isteriz. Ancak oyunun çıkış tarihi henüz kesin olarak belli değil.

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