Yeni Bir King Kong Oyunu Geliyor! Kong: Survivor Instinct Duyuruldu
Yeni Bir King Kong Oyunu Geliyor! Kong: Survivor Instinct Duyuruldu
Godzilla vs. Kong filminden hemen sonrasını konu alacak olan Kong: Survivor Instinct geçtiğimiz saatlerde duyuruldu.
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Godzilla vs. Kong filminin hemen sonrasında geçiyor.
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Monsterverse serisine yeni bir soluk getirecek!
Oyunda birçok farklı lokasyon yer alacak.
Bu sene çıkıyor!
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