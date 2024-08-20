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Yeni Bir King Kong Oyunu Geliyor! Kong: Survivor Instinct Duyuruldu

Yeni Bir King Kong Oyunu Geliyor! Kong: Survivor Instinct Duyuruldu

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 12:11

Godzilla vs. Kong filminden hemen sonrasını konu alacak olan Kong: Survivor Instinct geçtiğimiz saatlerde duyuruldu.

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Godzilla vs. Kong filminin hemen sonrasında geçiyor.

Godzilla vs. Kong filminin hemen sonrasında geçiyor.

2D bir platform-aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkmaya hazırlanan Kong: Survivor Instinct, 2021 yılında çıkan Godzilla vs. Kong filminde geçen olaylardan hemen sonrasında geçecek.

Monsterverse serisine yeni bir soluk getirecek!

Monsterverse serisine yeni bir soluk getirecek!

Filmden hemen sonrasını konu alan oyunda şehre saldıran Titan'ların arasında kalan insanların yaşadığı gerilimli olaylar konu alacak. Ana karakterimizin kızı da kaybolanlar arasında yer alıyor ve amacımız kızımızı bularak daha sakin bir lokasyona ulaşabilmek olacak.

Oyunda birçok farklı lokasyon yer alacak.

Oyunda birçok farklı lokasyon yer alacak.

Şehirde geçen bir macerada farklı Titan'lar göreceğiz ve aynı zamanda kanalizasyon, terk edilmiş sokaklar ve yıkık binalar arasında seyahat edeceğiz. Aynı zamanda oyunda hafif bulmaca unsurları da yer alacak.

Bu sene çıkıyor!

Bu sene çıkıyor!

Çıkış tarihi kesin olarak paylaşılmasa bile oyunun yayınlanan Steam sayfasında çıkış tarihi 2024 olarak gösterildi. Yani bu platform-aksiyon deneyimi sunacak 2D oyunu bu sene içerisinde oynama şansına erişebileceğiz.

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