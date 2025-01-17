Zeynep Bastık Geri Döndü, Farah Zeynep Tarz Değişikliğine Gitti: 17 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Zeynep Bastık Geri Döndü, Farah Zeynep Tarz Değişikliğine Gitti: 17 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Hazal Kaya
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Yasemin Tatlıses
Zeynep Bastık
Hazar Ergüçlü
Demet Özdemir
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Didem Soydan
İpek Filiz Yazıcı
Nilsu Berfin Aktaş
Kerem Bürsin
Deniz Çakır
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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